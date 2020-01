Nimay González • 9 Ene 2020 - 01:37 PM

El mandatario de la República, Laurentino Cortizo, advirtió este jueves que si alguno de los productos que fueron eliminados del Control de Precios llegara a registrar un aumento en su costo, el mismo será incluido nuevamente en la lista.

“Quiero que quede claro que si los productos que salieron del Control de Precios suben yo no voy a esperar seis meses, desde el momento en que nos enteramos de que un producto que estuvo dentro de Control de Precios sube, automáticamente, independientemente del mes, lo voy a poner dentro del Control de Precios nuevamente, eso que quede claro y advertido, no quiero que estén jugando con la gente, este es un país donde todos tenemos que vivir, osea que todos ganemos, no puede ser un solo sector, aquí se requiere un balance y mientras Nito Cortizo sea presidente humanamente voy a tratar de hacer ese balance”, enfatizó Cortizo.

Publicidad

Por otro lado, explicó que para tomar la decisión de extender por seis meses más del Decreto Ejecutivo N° 165 del 1 de julio de 2014,que establece temporalmente los precios máximos de venta al por menor de productos alimenticios, conocido como Control de Precios, se tomaron en cuenta dos elementos: los precios registrado en el mes de diciembre de 2019 y el aumento al salario mínimo.

“Independientemente de ese aumentó, esa combinación del aumento al salario mínimo y dejar por fuera una serie de productos, esa combinación a mí no me gustaba, entonces viendo como se nos acercó en diciembre los precios a los que estaban bajo Control de Precios, eso a mí me preocupó, entonces le di la instrucción al ministro de Comercio de que en este momento olvídate de estar sacando del Control del Precios ningún producto”, detalló.

Cabe mencionar que en julio de 2019 un total de ocho productos alimenticios de la Canasta Básica fueron eliminados de la lista de Control de Precios, siendo estos: la chuleta, el jarrete, el pecho, el huevo, los macarrones, el poroto, las lentejas y la tuna en agua.