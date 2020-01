Nimay González • 11 Ene 2020 - 03:00 PM

La exministra de Educación, Lucy Molinar, manifestó este sábado que considera positivo el traspaso del manejo del mantenimiento de centros educativos a nivel nacional a manos de las juntas comunales.

Sin embargo, aclaró que los políticos panameños no saben separar las cosas, por lo que este manejo debe ser vigilado con el objetivo de que no sea utilizado como un instrumento político.

Publicidad

“Las escuelas es la única instancia donde caben todos, pero no cabe la política… creo que es una buena idea pero nuestra clase política no entiende que en las escuelas no se hace política, habría que hacerles entender que es un acuerdo para trabajar y no para hacer política”, enfatizó Molinar en RPC Radio.

La reacción de la extitular de Educación surge luego de que el Ministerio de Educación comunicará el pasado 7 de enero que el mantenimiento de mil centros educativos a nivel nacional quedará en manos de las juntas comunales, a través de la descentralización.

Según indicó el viceministro de Infraestructura de Educación, Ricardo Sánchez, el máximo de inversión por escuela es de 24 mil dólares y los trabajos incluyen pintura, reparación de techos, atención del sistema eléctrico, reparación de baños, servicio de agua potable y ciertas reparaciones de infraestructuras muy leves, como fisuras de paredes.

En tanto la ministra de Educación Maruja Gorday de Villalobos aseguró que no se pasará “un montón de dinero, pues eso tiene un protocolo y una ficha técnica muy mejorada y con sus procedimientos establecidos”.