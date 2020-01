Teiga Castrellón • 16 Ene 2020 - 10:14 AM

Algunos conductores de plataformas tecnológicas de transporte existente en el país se aglutinaron y señalaron que quieren ser parte de diálogo que se desarrolla en la Asamblea Nacional (AN) donde diferentes sectores discuten la creación de una ley que las regule.

Encabezados por José Gabriel Lezcano, los conductores señalan que no fueron invitados, y en la AN solo hay representaciones de los transportistas selectivos, los usuarios y la Comisión de Transporte, y ellos necesitan participar de la discusión de este anteproyecto.

"Yo le aseguro, de las tres partes que están ahí los usuarios quieren quizás darnos la oportunidad, pero necesitamos nosotros también participar en eso porque somos parte de esta problemática y creo que si a nosotros nos dan la oportunidad, nosotros también podemos coger y decir más de cuatro cosas que pueden ser en beneficio del usuario", señaló Lezcano.

El conductor señaló que los transportistas han emitido falsedades al señalar que ellos no pagan un seguro que cubra, en caso de accidentes a los usuarios, y agregó que tanto los que trabajan manejando en estas plataformas como estas empresas sí pagan un seguro y los clientes están doblemente asegurados.

"Competencia desleal no, no lo hay, la competencia desleal la hizo el Gobierno hace unos años atrás cuando saturó el transporte selectivo y se hicieron mudos al no protestar por eso, al ver que llega una plataforma y da un buen servicio entonces están protestando por eso" concluyó Lezcano.