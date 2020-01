Teiga Castrellón • 17 Ene 2020 - 01:36 PM

La diputada suplente Walkiria Chandler señaló no estar de acuerdo en la realización del proyecto de las playas que plantea como su obra cúspide el alcalde José Luis Fábrega y señaló que el distrito de Panamá tiene necesidades más urgentes.

"No es el momento. La Comuna capitalina tiene muchas otras necesidades en educación, cultura y deportes", indicó Chandler.

La diputada indicó que este proyecto solo beneficiará a dos corregimientos, mientras que hay más de 20 corregimientos que tienen sus necesidades.

"Este es un proyecto impuesto, inconsulto y la ciudadanía no lo está avalando". agregó Chandler.

Parte de los planteamientos que señala la diputada indican que esta playa no asegura ser un ambiente saludable y hay riesgo sanitario, ya que según los estudios el Saneamiento de la Bahía ni siquiera para el 2023 se podrán utilizar de manera recreacional estas aguas, ya que se vierten desechos ilegales en estas aguas.

"Tenemos que ser responsables en la manera en la que vamos a invertir en nuestros dineros, en cuidar la salud, en cuidar el ambiente no podemos estar haciendo improvisaciones con los dineros de todos los panameños", sentenció la diputada.

Además señaló que no le parece viable que se haga una consulta ciudadana a cuatro días de que inicien los Carnavales, pues considera que ni los panameños ni los medios estarán atentos para discutir este tema tan importante.

Otro punto que tocó Chandler es que este proyecto se realizaría con fondos públicos-privados, lo que no aseguraría un beneficio directo para la población, puesto no se sabría qué limitaciones se le daría a la parte pública, puesto que a esta playa se le pondrían garitas y no se tendría seguridad de que a las personas de corregimientos como Calidonia, El Chorrillo, San Felipe y la 24 de Diciembre, puedan tener acceso a ella.