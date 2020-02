Teiga Castrellón • 12 Feb 2020 - 04:48 PM

A través de un comunicado la Contraloría General de la República dio a conocer la decisión del contralor Gerardo Solís de acoger el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, por lo que procederá a suspender el pago de los salarios, dietas y combustibles que perciban los diputados suplentes que no hayan justificado su labor legislativa en la Asamblea Nacional.

"El fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señala que los diputados suplentes solo tienen derecho a la remuneración asignada a los diputados, cuando ocupen la curul en reemplazo del principal; mientras ello no ocurra, los diputados suplentes, por el solo hecho de ser suplentes, no desempeñan funciones públicas, y por lo tanto no se les puede reconocer dietas y emolumentos asignados por la Junta Directiva de la Asamblea Nacional", explica el comunicado.

La información señala que el contralor Solís le envió la nota N°. 185-2020 al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, en la que se le comunica que a partir de la fecha se le dará fiel cumplimiento al fallo de la CSJ, que mediante el dictamen declaró inconstitucional el tercer párrafo del artículo 224, del Texto Único del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, relativo al pago de dietas y emolumentos a los diputados suplentes.

Con la misiva, dirigida al presidente Castillero, se adjuntó copia de la sentencia de 10 de mayo de 2017.

"Cualquier diputado suplente que no justifique su labor legislativa, no se le pagará, nosotros como entidad fiscalizadora debemos dar fiel cumplimiento a los fallos de la Corte ya que sus decisiones son finales, definitivas y obligatorias según la Constitución," resaltó Solís.

Previamente Solís había ordenado la inmediata suspensión del pago de salario, dietas y combustible, a 16 diputados suplentes de la Asamblea Nacional que laboran en otras entidades del Estado.