Odalis Núñez • 3 Mar 2020 - 08:59 PM

A las 7:56 p.m de este martes, el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados (AN), decretó un receso hasta este miércoles, para continuar con la discusión en segundo debate del proyecto de Ley N° 204, que ley que establece el Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE), que reemplaza el concepto de la Beca Universal.

Se decreta receso hasta mañana a las 2:00 p.m. para continuar con el el 2do debate del proyecto de ley que crea el Programa de Asistencia Social Educativa Universal. — Asamblea Nacional (@asambleapa) 4 de marzo de 2020

La iniciativa que fue sustentada por el director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), Bernardo Meneses expresó que buscan fortalecer la asistencia social tras buscar debilidades en el programa de Beca Universal.

Este proyecto tiene como propósito garantizar la retención de los estudiantes en el sistema educativo y reconocer el esfuerzo de los estudiantes destacados que podrán gozar de un doble beneficio, sus becas por mérito y el PASE-U.

Por su parte, la diputada Yanibel Ábrego, del Partido Cambio Democrático (CD), mostró su oposición al doble subsidio “si yo soy buena estudiante y tengo 4.5 y me gane mi beca págueme mi beca, pero viendo la economía del país que no es la mejor...vamos a apostar que los estudiantes repitan, para que con la plata del ahorro por los estudiantes que repitieron vamos a pretender poder pagar el doble subsidio, financieramente eso no funciona”.

Ábrego solicitó la presencia de ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander en la discusión para que responda un cuestionario relacionado al presupuesto para este programa que reemplaza el concepto de la Beca Universal.

La diputada perredista y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Zulay Rodríguez decretó el receso hasta las 2:00 p.m de mañana miércoles.