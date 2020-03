Nimay González • 6 Mar 2020 - 01:52 PM

A partir del próximo 30 de marzo se podría estar aplicando un ajuste al calado de los buques que transiten por el Canal de Panamá.

Publicidad

El ajuste que se estaría aplicando será de medio pies, esto debido a los efectos que está teniendo la temporada seca en los niveles del embalse del Lago Gatún, los cuales se mantienen bajos

Actualmente el calado es de 46 pies y según explicó llya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá, este ajuste no es muy significativo ya que permitirá el tránsito de todos los buques y que quizá el impacto incida en que necesiten “un poquito menos de mercancía, pero no es una decisión de calado que impacte significativamente a la capacidad de carga de los distintos segmentos”.

“Como hemos tenido que subir a 36 esclusajes versus los 32 que teníamos anticipados para no tener que restringir calado antes de que empiecen las lluvias, estamos viendo que si no empieza a llover fuertemente al 30 de marzo tendremos que bajar 6 pulgadas de calado, pero no es un cambio significativo, 45.5 pies todavias es un calado muy atractivo para todos los segmentos que transitan el Canal”, detalló llya Espino de Marotta, subadministradora del Canal de Panamá.

Cabe mencionar que desde el pasado 15 de febrero el Canal de Panamá inició el cobro por uso de agua para garantizar la disponibilidad del recurso hídrico y la confiabilidad del servicio a sus clientes, mientras se implementa una solución a largo plazo a la situación del agua.