9 Mar 2020 - 10:11 AM

El exalcalde de Panamá y presidente del Partido Panameñista, José Isabel Blandón confirmó que el Tribunal Electoral (TE), certificó que el colectivo en los informes de los años 2009, 2014 y 2019 no declaró, ni recibió dinero de la empresa constructora Odebrecht.

Según Blandón la certificación del TE pone distancia entre lo que recibió la agrupación política, lo recibido por el candidato presidencial en el 2014 y el escándalo de Odebrecht.

A juicio del presidente del Partido Panameñista si a la cuenta de donaciones privadas de un candidato entraron fondos de una empresa acusada de corrupción o narcotráfico es su “responsabilidad, no del partido”, por lo cual se deben establecer las diferencias.

“Yo no puedo llegar y decir no esas donaciones no eran para mí eran para el partido, usted debe dar cuenta de eso y no el partido ”, dijo este lunes.

Blandón también aclaró que en su caso ni para la campaña presidencial o a la Alcaldía de Panamá recibió fondos de Odebrecht.

El presidente del Panameñismo solicitó auditar al TE informes de cuentas bancarias del partido a las contribuciones privadas de los años antes mencionados, tras la indagatoria al exembajador de Panamá en Corea del Sur, Jaime Lasso.

El exembajador es señalado por la Fiscalía Anticorrupción por supuestamente haber recibido de la constructora brasileña la suma de 10 millones de dólares que fueron a parar a la campaña del expresidente Juan Carlos Varela.