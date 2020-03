Nimay González • 19 Mar 2020 - 10:10 AM

La subideradora del Servicio Nacional de Migración, María Isabel Saravia, explicó sobre la suspensión de los términos en los procesos y actuaciones gestionadas ante esa entidad en todo el territorio nacional, medida adoptada hasta el próximo 7 de abril prorrogable, ante la crisis del coronavirus.

“El Servicio Nacional de Migración en conjunto con el Gobierno Nacional y en torno a las medidas que se han tomado a nivel de emergencia sanitaria, ha decidido suspender la atención y asimismo los términos desde el día 16 de marzo… todos los servicios que se dan en la sede del Servicio Nacional de Migración y en las sedes regionales quedan suspendidas, así como los términos”, declaró Sarabia.

Detalló que atendiendo a está medida no se aplicarán recargos en pagos de multa a las personas.

“Si a usted se le vence su carné o usted tenía que presentar algo, recordemos que se están autorizando las salidas más no las entradas, no se puede penalizar esto por un estado de emergencia que si bien es nacional, es mundial, por lo tanto si a usted se le vence mientras el estado de emergencia se mantenga y las disposiciones que por ley y decretos ejecutivos hemos acogido, usted no debe preocuparse porque no se le va a penalizar con multa”, manifestó.

Por otro lado, indicó que el Servicio Nacional de Migración mantiene operando los controles fronterizos, los cuales permanecen abiertos para panameños y extranjeros residentes en Panamá previamente, así como para garantizar que el tráfico comercial se mantenga.