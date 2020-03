Nimay González • 31 Mar 2020 - 03:49 PM

La diputada Kayra Harding presentó este martes ante la Asamblea Nacional, una iniciativa de ley a través de cual se busca modificar el Código Penal, Título VI, Capítulo, con el objetivo de aumentar las penas de prisión impuestas en los casos de saqueo y vandalismo.

Presentamos proyecto de Ley que aumenta la pena de 6-12 años por vandalismo y saqueo. pic.twitter.com/dx2eLLyHto — Kayra Harding (@kayraharding) 31 de marzo de 2020

“El Código Penal en su título no señala, específicamente en el Artículo 214 cómo se atendería el caso de saqueos y robos, sin bien es cierto, se tipifica como hurto agravado, pero es muy amplio y muy ambiguo, además con la pena que tiene como hurto agravado existe la posibilidad de reemplazo de pena como en efecto se hace, con una condena de 5 a 8 años de prisión”, indicó la diputada.

Explicó que con la modificación, de busca aumentar de 6 a 12 años las condenas, sin posibilidad de tener reemplazo de pena.

“Lo que se busca es que se adicione al Artículo 214 una modificación que señale: cuando el apropiamiento de las cosas, muebles, se realice por una multiplicidad de personas, rompiendo o dañando las cosas que protegen dichos bienes, sin importar la cuantía, la pena será de 6 a 12 años… este proyecto buscar mandar un mensaje claro y específico, no van a tener reemplazo de pena”, enfatizó.

Esta propuesta de ley es presentado luego de que el fin de semana se registró un acto vandalismo y saqueo en un establecimiento comercial en el sector de Curundú. Por esto hecho se mantienen bajo detención provisional 2 personas, mientras que a otras 4 se les impuso la medida cautelar de depósito domiciliario.

“Todo el que saqué, ya sea que se lleven las pachas o las cervezas como lamentablemente lo vimos el fin de semana pasado, no era arroz, no era aceite lo que se llevaban a sus casas, era cerveza y licor dañando la imagen del pueblo panameño, dañando a su padre, a su madre, al propio vecino, que luego que acaban con una tienda, con un supermercado, con cualquier comercio, no van a tener a donde dirigirse a comprar sus alimentos. Eso es lo que busca este anteproyecto de ley, ese aumento de pena y más que la sanción la advertencia de que no se va a permitir en este país el saqueo y el vandalismo”, puntualizó Harding.