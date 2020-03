Teiga Castrellón • 31 Mar 2020 - 03:52 PM

Los horarios de visitas del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel fueron modificados para las salas de Cuidados Intensivos (1 y 2) y Neonatología como medida de prevención para evitar el contagio de COVID-19.

Así el nosocomio informó que los horarios de visita para la sala 1 de Cuidados Intensivos según las camas y cunas 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 se realizarán los días lunes, miércoles y viernes, entre las 10:00 a.m. y 11:00 a.m.

Publicidad

Mientras que para la sala 2 de Cuidados Intensivos las camas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 podrán recibir visitas los días martes, jueves y sábados de 10:00 a.m. a 11:00 a.m.

La sala de Neonatología en Intensivo 1 se le permitirá visitas los días lunes, miércoles y viernes 8:00 a.m. – 8:30 a.m.; mientras que Intensivo 2 se le dará opción de hacer las visitas esos mismos días solo que en desde las 8:30 a.m.hasta las 9:00 a.m.

Y las salas de Intermedio de Neonatología los pacientes podrán recibir a sus familiares los días martes y jueves, dividiéndose las horas así:

Intermedio 1 desde las 8:00 a.m. a 8:30 a.m.

Intermedio 2 de 8:30 a.m. a 9:00 a.m.

Intermedio 3 desde las 9:00 a.m. hasta las 9:30 a.m.

El comunicado del hospital agrega que se ha dispuesto que para las áreas de Hospitalización se mantendrá el mismo horario anunciado la semana pasada, es decir, que los relevos serán de lunes a domingo de 8:00 a.m. – 10:00 a.m.; y de 12:00 m.d. – 4:00 p.m.Las áreas de hospitalización incluyen las salas de Corta Estancia Respiratoria, Corta Estancia Gástrica, Medicina 1, Medicina 2, Medicina 3, Medicina 4, Medicina 5, Medicina 6 y Ortopedia.