Sube a 46 los fallecidos y 1,801 casos acumulados de COVID-19 en Panamá

Catherine Perea • 4 Abr 2020 - 06:33 PM

Panamá registró cinco nuevas defunciones por nuevo coronavirus COVID-19, elevando la cifra a 46 muertes por este virus, confirmó este 4 de abril el Ministerio de Salud (Minsa).

Se detectaron 128 nuevos casos, alcanzando un total de 1,801 casos acumulados.

Lourdes Moreno, jefa de epidemiología del Minsa, detalló que 1,513 pacientes se encuentran en aislamiento de los cuales 298 están en hoteles, y 229 hospitalizados (154 en sala y 75 en cuidados intensivos).

Hasta la fecha hay 13 pacientes recuperados.

En tanto se realizado 9,256 pruebas para detectar COVID-19, de las cuales 7,416 han resultado negativas.

Con respecto al número de casos y defunciones según grupo de edad, entre pacientes con un rango de edad entre los 20 y 59 años hay 1,398 casos, en mayores de 60 años hay 311 casos y en menores de 20 años se registran 92 casos.

En cuanto a defunciones, el mayor número de muertes por este virus se mantiene en pacientes de 60 años con un total de 32.

Las regiones de Panamá Metro, Panamá Oeste, San Miguelito, Panamá Norte y Veraguas continúan siendo las más afectadas.

El director de la Caja de Seguro Social (CSS) Enrique Lau dijo que en el sistema de hospitales de esa entidad hay 2, 800 camas, de las cuales el 65% están ocupadas por pacientes con otro tipo de patologías.

“Si no hacemos lo que tenemos que hacer, podríamos llegar a tener nueve mil ciento treinta y tres casos, no hay forma de satisfacer esa demanda, si hacemos las cosas correctamente y aplanamos es curva de que en vez de que sea un pico súbito, sea aplanada la curva, es decir que la velocidad de transmisión de la infección no sea tan rápida, entonces tendremos tiempo de ir atendiendo a los pacientes a medida que se van presentando”, advirtió Lau.

Lau reiteró que las medidas más efectivas para evitar el contagio es quedarse en casa.

Javier Nieto, infectólogo, explicó que el 80% de los pacientes que desarrollan COVID-19 de forma leve tienen un periodo de recuperación de 2 semanas después de iniciados los síntomas, mientras que los pacientes con cuadros de moderados a grave tienen un periodo de recuperación lenta, alrededor de 3 a 6 semanas.