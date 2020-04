Teiga Castrellón • 17 Abr 2020 - 08:40 AM

El viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, adelantó a RPC Radio que la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) ha compilado una gran base de datos sobre aquellas personas a las que se les ha suspendido los contratos laborales y que son vulnerables ante la situación generada por el coronavirus en Panamá.

"La Autoridad de Innovación Gubernamental ha compilado una fuerte base de dato de las personas suspendidas y vulnerables que no tienen ingreso en este momento para poder ser beneficiados. La Autoridad estará lanzando en los próximos días los teléfonos y la página web donde van a estar los registros. Ahí van a poderse registrar la empresa o va a poderse ver la empresa ahí y va a poderse ver el trabajador, o desempleado o suspendido", señaló Tejada.

De no verse en estos registros el viceministro le recomendó a los ciudadanos usar el módulo de la plataforma virtual de la AIG para señalar que no está incluido y solicitar que su caso sea analizado; y de confirmarse que no se le ha reportado como suspendido laboralmente deberá denunciarlo a través de mitradel.gob.pa.

Tejada señaló que a través del módulo de denuncia del Mitradel por día les están llegando unas 50 denuncias, las cuales están revisando y hay un 84% de estos reclamos atendidos.

El viceministro indicó que se han estado visitando empresas y se han realizado reuniones con dirigentes empresariales y obreros para mediar en la situación que vive el país y que ha afectado una gran cantidad de empleos en Panamá.

Finalmente Tejada le aconsejó a los trabajadores panameños que en caso de darse cualquier abuso laboral utilicen la web del Mitradel para denunciarlos, ya que en estos momentos es la única herramienta que existe para informar sobre estas situaciones; el viceministro agregó que próximamente estarán adelantando nuevas a medidas a tomar en este sentido.