José Iván Ramos • 26 Abr 2020 - 01:26 PM

La estrepitosa caída de los precios del petróleo, provocada por la pandemia de COVID-19, y su impacto en los precios localmente le está jugando una cruel ironía a todos los consumidores: Las estaciones de servicio tienen sus tanques llenos de gasolina y a bajo precio, pero sin que la población pueda disfrutar ese veranillo de precios bajos.

Cualquier consumidor podría sentirse feliz de que el combustible esté barato, pero no esta vez, ni en estas circunstancias, porque con las restricciones de movilización por la cuarentena “tener el tanque lleno no sirve de mucho, si no podemos ir a ninguna parte”, dijo a Telemetro.com un conductor en una de estas estaciones de servicio, apesadumbrado por lo que está ocurriendo.

Publicidad

En Panamá la pandemia ha regresado el combustible a los precios existentes hace 15 años, pero con miles de empresas cerradas y los autos particulares estacionados en casa, las ventas han caído de manera drástica.

El empresario del sector Wolfgram González calcula en un 80% la baja en las ventas, lo que ya está haciendo la situación insostenible, sobre todo para los concesionarios que son aquellos que no tienen estaciones de gasolina propias.

Cifras de la Secretaría Nacional de Energía (SNE), indican que el volumen de ventas promedio en todo el país antes de la pandemia era de 44 millones de galones por mes. Este volumen ha bajado a un promedio de 25 millones de galones.

Precisamente por esas bajas ventas, unas 35 estaciones de gasolina en la ciudad de Panamá e interior del país, se acogieron a la Resolución N.4730 del 23 de abril emitida por la Secretaría Nacional de Energía y cerraron sus operaciones de manera temporal hasta que se levanten las restricciones de movilización.

El ente oficial que regula el mercado energético aclaró en una nota de prensa, que para garantizar el suministro de combustible al país, el cierre temporal solo está permitido a esas estaciones de servicio cuya ubicación no afecte actividades agropecuarias, logísticas, comerciales y estratégicas para los panameños.

En todo el territorio nacional existen unas 500 estaciones de gasolina con una fuerza laboral de miles de trabajadores. Otra medida que adoptaron muchos concesionarios para “aguantar la crisis, fue eliminar el turno nocturno y además cierran sábado y domingo, que desde hace 15 días fueron declarados en cuarentena total”, dijo el empresario González.

En medio del difícil panorama para el golpeado sector de distribuidores y vendedores de combustible, los precios siguen a la baja localmente. La Secretaría Nacional de Energía, que vuelve a la revisión tarifaria cada 14 días, anunció una leve baja de precios de la gasolina y el diesel y que estará vigente hasta el 4 de mayo. Con esta revisión, la gasolina se ubica por debajo de 1.80 dólares el galón, mientras que el diésel se venderá a 1.61 dólares el galón.

- Mercado internacional vs mercado local

Pese a la caída histórica en el precio del petróleo en los mercados internacionales, en Panamá solo se reflejará una disminución de centavos. Consultado sobre este tema el ingeniero petrolero Harry Quinn dijo que realizó los cálculos y considera que es real y congruente el ajuste con relación a lo que el mercado cayó.

Y sobre lo que va a pasar con el volátil mercado petrolero afectado por la baja demanda ocasionada por la pandemia de COVID-19, el experto no adelantó pronósticos. “En estos momentos al igual que con el virus, lo que prevalece es la incertidumbre. Es una situación de mucho estrés porque se han distorsionado las reglas de la oferta y demanda. La crisis va a afectar con mayor fuerza a los países petroleros que proyectaron su presupuesto anual en base a su producción del crudo ”, aseguró.

Sobre la situación del mercado energético nacional afectado también por la baja demanda de combustible, el ingeniero Quinn opinó que no todo es negativo. Algunos sectores que no han parado su actividad sí están aprovechando la coyuntura de los bajos precios de los combustibles.

Entre esos sectores están el industrial, el logístico y carga, la agroindustria y los productores agrícolas que justamente este mes están iniciando el período de siembra. De igual manera el transporte selectivo que a pesar que está operando con restricciones por la cuarentena, también se está beneficiando con este histórico bajón de precios, concluyó el analista.