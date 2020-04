Odalis Núñez • 27 Abr 2020 - 12:05 PM

El expresidente panameño Ernesto Pérez Balladares calificó de “patio limoso” últimos incidentes entre miembros de la bancada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en la Asamblea Nacional.

"Como no hay discusión política y como lo que se discute no es el camino que debemos seguir como partido y como país, sino que hay para mí y lo que me toca a mí, eso ha caído en la discusión que vimos la semana pasada que es un nivel de patio limoso”, dijo Pérez Balladares a través del programa radial "Sin rodeos".

Esto, tras un incidente entre la diputada Kayra Harding contra su colega y copartidario Jairo “Bolota” Salazar, registrado durante una reunión de la bancada del PRD, en la que ambos participaban.

Expresó que le llama la atención que a uno de los involucrados (Jairo “Bolota” Salazar), lo defienda el equipo de abogados de un expresidente panameño, que catalogó “como una expresión de lo más bajo que se puede llegar en política en una situación donde el país reclama una unidad de los panameños para hacerle frente a la pandemia del COVID-19”.

El expresidente panameño indicó que este el momento para que el presidente de la República, Laurentino Cortizo llame a la reflexión y produzca discusiones de primera línea “a lo interno del partido y luego más amplio para lograr consensos de donde vamos a ir y cómo vamos a ir, no es solamente una aparición en televisión”.

Exhortó a no seguir con las disputas “que no solamente hablan del del PRD sino de la Asamblea Nacional de Diputados”.