El gerente general de la Zona Libre de Colón, Giovanni ferrari, dio un balance del primer trimestre de 2020 y del impacto del COVID-19 en la zona franca.

Ferrari indicó que el primer trimestre de este año versus el del 2019, en valores hubo una baja de 25% en importaciones y de un 20% en exportaciones.

Mientras que en volumen, la disminución fue del 10% en importaciones y 13% en las reexportaciones.

"Podríamos decir que no es favorable pero no son tan malas como pudieron haber sido... tenemos mucho trecho por recorrer para recuperar las ventas que no se dieron en este periodo", dijo Ferrari sobre este panorama.

Indicó que cuando inició la cuarentena en Panamá, se le dio a la oportunidad de seguir trabajando a las empresas de logística, con la condición de que la mercancía debía ser retirada y almacenada en la Zona Libre para que no hubiera congestión en los puertos.

"La administración tuvo un trabajo difícil, tuvo que dar salvoconductos tratando de mantener los criterios de índole sanitario", acotó.

Según Ferrari, como resultado de esta actividad, más de 900 empresas habilitadas pueden sostener sus actividades de movimientos de mercancía y logística en la zona franca.