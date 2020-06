AP • 3 Jun 2020 - 08:09 PM

Panamá informó este miércoles que es imposible dejar que los migrantes varados en la provincia de Darién puedan seguir su ruta por carretera hacia la frontera en momentos en que se lucha contra la pandemia del nuevo coronavirus. Los extranjeros habían vuelto a exigir su salida y amenazaron con actos de violencia.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), dio a conocer que luego de una reunión en el Puesto Avanzado de Canglón, donde participaron un grupo representativo de migrantes, la directora general del Servicio nacional de Migración, Samira Gozaine y otras autoridades panameñas, lograron establecer "algunos acuerdos y bajar así el estado caldeado que mantenían los extranjeros”.

Publicidad

Entre los acuerdo están: mejorar la infraestructura donde actualmente se encuentran, seguir dotándolos de colchones para que estén lo más cómodo posible, proveerles diariamente sus alimentación, al igual que a los infantes en edad de lactancia”.

“Luego de dialogar con los migrantes, se les informó que por ahora no puede existir una movilización hacia la frontera con Costa Rica, por la existencia del #COVID-19 por lo que han regresado pacíficamente a la Estación de Peñita en Darién”, aseguró el Servicio Nacional de Fronteras —policía fronteriza— en su cuenta de Twitter.

El malestar y pedido de los migrantes se suma a otras protestas previas que han realizado en la comunidad de Peñitas, donde permanecen confinados cerca de 2.000 desde hace algo más de dos meses, para presionar a que los dejen partir y seguir su ruta por Centroamérica. Recientemente un grupo intentó salir y los policías fronterizos debieron intervenir para impedirlo.

El Senafront informó más temprano que los migrantes amenazaron con incendiar la estación en Peñitas, lo que obligó al organismo de seguridad y otras autoridades a movilizarse a ese albergue para conversar y calmar a los extranjeros, que quedaron atrapados debido a la pandemia.

Los migrantes persistieron en su pedido luego de que Panamá levantase a inicios de semana una cuarentena impuesta a fines de marzo, pero el director de la policía fronteriza, Oriel Ortega, dijo que se trata de una flexibilización a las restricciones de movilidad interna y con cercos sanitarios en algunas regiones que no han sido levantados.

“Es condicionado, no es que la gente esté transitando libremente”, señaló. Además, las autoridades han dicho que las fronteras de Costa Rica y Nicaragua están cerradas.

Los migrantes, incluidos haitianos, cubanos y de otros países pobres de África y Asia, se quejan de que han gastado el dinero que trajeron para desplazarse hasta Norteamérica y que en la estación de recepción en Peñitas tienen problemas para recibir atención médica, comida y agua potable. En contraste, las autoridades aseguran que se les está atendiendo sanitariamente y apoyando con la alimentación. También han prometido construir un nuevo albergue en Darién para descongestionar el de Peñitas.

The Associated Press consultó sobre el tema a la representación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Panamá, que dice colaborar o acompañar en la atención de esos extranjeros, pero no obtuvo respuesta en la jornada. También era imposible conseguir el punto de vista de los migrantes.

Además del creciente malestar de los migrantes, Panamá también está presionada por organismos internacionales de justicia y defensa de los derechos humanos para que proteja la salud y vida de los extranjeros en medio de la pandemia. La víspera se informó que hay 15 migrantes con coronavirus, lo que sugiere una baja respecto de los casos reportados en semanas recientes. No se han informado decesos.

Llamó la atención unas fotos divulgadas por la policía fronteriza de la reunión con el grupo de migrantes el miércoles debido a que pocos de ellos portan mascarillas.

Panamá es el país que más contagios y muertes por coronavirus ha reportado hasta ahora en América Central, con más de 4.200 casos activos y 357 fallecimientos.

Informamos sobre los resultados de la reunión sostenida con los migrantes y las autoridades, el día de hoy en la provincia de Darién.#UnidosLoHacemos pic.twitter.com/dH2kpfzIfg — SENAFRONT PANAMÁ (@senafrontpanama) 4 de junio de 2020