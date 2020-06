Linda Batista • 6 Jun 2020 - 09:11 AM

La Caja de Seguro Social insta a la población a salvar vidas, mediante la donación voluntaria de sangre.

Esto ante la baja en la donación tanto de sangre como de plaquetas, que se ha experimentado en las últimas semanas a causa del COVID-19.

Además, hicieron un llamado a quienes han superado el COVID-19 a donar plasma convaleciente, que será utilizado para la mejoría de pacientes con el virus.

De acuerdo con los profesionales de la salud, de la sangre se obtienen otros beneficios como lo son las plaquetas y plasma, por lo que se requiere más voluntarios.

Para donar sangre debe tener entre 18 y 65 años de edad, no tener fiebre ni infecciones, no utilizar drogas y no padecer enfermedades crónicas; y de tener tatuajes o piercings, puede donar solo si tiene seis meses o más de habérselo hecho.

El Banco de Sangre de la CSS, que está ubicado en la vía Ricardo Alfaro (Tumba Muerto), frente a la entrada de Condado del Rey y en el segundo piso del edificio de Niko's Café, atiende de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.; mientras que los sábados y domingos está abierto de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

Para donar pueden contactarse al WhatsApp 6751-4583 o escribir al correo donasangrecss@gmail.com.