Linda Batista • 2 Jul 2020 - 07:38 AM

Unos 1,108 nicaragüenses pernoctaron esta madrugada en los predios de la Terminal de Albrook. Ellos piden retornar a su país.

De acuerdo con Samira Gozaine, directora de Migración, desde el pasado viernes 26 de junio se está coordinamos la salida de los nicaragüenses.

Publicidad

"Nos dejaron un número de teléfono para recabar sus datos, sin embargo no lo contestaron, y el Gobierno de Nicaragua requiere, con 72 horas de antelación, las generales de las personas para autorizar su entrada", detalló Gozaine.

Agregó que muchos de los que pernoctaron en Albrook ya entregaron sus casas y no tienen donde dormir. "Las aglomeraciones no son buenas, pero no tienen a donde ir. Estamos coordinando alimentos a través del fondo de Migración y estamos coordinando dónde se ubicarán temporalmente", indicó.

Dijo que "una vez migración de Nicaragua nos permita el traslado, entonces Costa Rica otorgará su salvoconducto".

Por su parte, el comisionado Gabriel Arroyave señaló que trasladaron una ambulancia y establecieron un cerco en Albrook, para la seguridad de estas personas, quienes están con niños, adultos mayores y mujeres embarazadas, mientras estén en el sitio.

De acuerdo con Ricardo Montilla, líder nicaragüense, ellos entregaron al Ministerio de Salud una nota que detalla que están conscientes de la gravedad del virus, y están dispuestos a tomar todas las medidas.