Linda Batista • 29 Jul 2020

Como acertada calificó el exministro consejero y especialista en Neumología, Temístocles Díaz, las decisiones del Gobierno de Panamá sobre el uso de la hidroxicloroquina en pacientes con COVID-19.

"La decisión del Gobierno es acertada. Se trata de un medicamento viejísimo y se ha utilizado con éxito y seguridad en muchos pacientes durante años", precisó Díaz.

Explicó que en el tiempo que estaba el ejército norteamericano en la zona del canal, se les daba dos dosis diarias a los militares para evitar el contagio de la malaria.

Además, detalló que "hay pacientes en este momento están usando dosis diarias y mayor para otras enfermedades", por lo que aconsejó a los pacientes reumatológicos no dejar su medicación por esta discusión que hay sobre el COVID-19.

Por otro lado, sostuvo que es un medicamento que no tiene la eficacia comprobada, sin embargo considera que es funcional en la fase inicial del virus.

"No hay ninguna evidencia que diga que pasará o no algo de usar este medicamento... no es un medicamento para la segunda fase o inflamatoria, ni mucho menos para la tercera fase del virus", agregó.

Aclaró también que el uso del medicamento no previene la muerte, sino que en la fase inicial se utiliza y resulta efectivo, por lo que la gran mayoría de los médicos lo recomiendan: internistas, reumatólogos, especialistas y demás.

El medicamento se empezó a utilizar de marzo a mayo, "y se dejó porque no era rentable en reacción tardía", sin embargo, sí funciona se utiliza en la fase inicial, sostiene Díaz.