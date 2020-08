Catherine Perea • 18 Ago 2020 - 11:23 AM

El mandatario panameño, Laurentino Cortizo dijo este martes 18 de agosto que pacientes con COVID-19 no serán trasladados al Centro de Convenciones Figali, hasta que no se resuelva al 100% el problema de goteras en el techo.

“Se lo he dicho, yo necesito que el cien por ciento de que ese tema de gotas se me resuelva, mientras eso no se de, aguanten, no me metan pacientes allí con goteras”, manifesto Cortizo durante un acto.

Cortizo indicó que en las instalaciones se ha estado haciendo trabajos de impermeabilización.

El pasado 11 de agosto, Cortizo informó que el Figalí debía estar listo para recibir pacientes con COVID-19 el pasado viernes 14, sin embargo aún hay problemas en el techo.

Para la atención de estos pacientes, fueron habilitadas en el Figali 4 salas con 160 camas, de las cuales 3 son para pacientes moderados y una para cuidados respiratorios.

Sobre el Centro de Convenciones Amador, el jefe de Estado dijo que realizarán trabajos de adecuación, pero el objetivo es no usarlo.