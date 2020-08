Teiga Castrellón • 19 Ago 2020 - 09:14 AM

El doctor Jonathan Guerra reveló a RPC Radio que varios médicos generales, enfermeras, técnicos en la salud, profesionales en salud ocupacional y laboratoristas nombrados durante la pandemia de manera temporal se mantienen sin cobrar sus salarios y turnos extras desde hace seis quincenas, por lo que le piden al Gobierno asumir un compromiso esta semana que les asegure estos pagos.

Guerra aclaró que se trata de cientos de profesionales de la salud a nivel nacional que llegaron al sistema de salud a través de contratos de tres meses, sin embargo algunos ya están por concluir su periodo de contratación y aún no han recibido sus pagos.

"Hemos tenido acercamiento con las autoridades, con nuestros jefes a nivel regional, de hospitales, porque hablamos de personal que trabaja desde Chiriquí hasta la Comarca en Guna Yala, este no es un problema solo del área metropolitana donde yo trabajo, este es un problema a nivel nacional, nos dicen que actualmente no cuentan con los fondos, las planillas no tienen fondo", acotó el doctor Guerra.

Se adelantó que como medida de presión estarán realizando piqueteos o protestas pacíficas este miércoles en los predios del Hospital del Niño desde las 2:00 p.m. y en el Hospital Nicolás A. Solano a las 3:30 p.m. en la vía Interamericana, y piden una reunión con el presidente Laurentino Cortizo y el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, para que les firmen un compromiso de pago a finales de la semana, de no darse adelantan que se irán a paro el 31 de agosto.

Estos profesionales también instan a las autoridades a asumir el compromiso de contratarlos de manera permanente para reforzar el sistema de salud, ya que como profesionales de la salud han demostrado su capacidad y entrega en medio de esta pandemia.