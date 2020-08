Nimay González • 20 Ago 2020 - 02:09 PM

Algunas reacciones han surgido cuestionando la demora por parte de la directora General de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), Sara Rodríguez, para actuar ante las denuncias de anomalías y el presunto caso de maltrato infantil en la Fundación Albergue Chilibre-Panamá.

Tal es el caso del diputado independiente Juan Diego Vásdquez, quien manifestó que a pesar de tener conocimiento sobre las supuestas irregularidades que representaron un peligro para los niños y jóvenes, la Senniaf no tomó acciones reales y concretas.

“Estoy bastante preocupado porque no encontré justificación válida, porque pienso que no existe justificación válida para que frente a la posible existencia de hechos delictivos que la Senniaf y su directora sabía desde agosto del año pasado, se haya tomado 11 meses prácticamente para presentar la denuncia, porque con la integridad y la seguridad de los niños no se puede jugar, sobre todo cuánto están en responsabilidad del Estado y cuando hablamos de posibles delitos contra la libertad y la integridad sexual de estos menores”, enfatizó el parlamentario en RPC Radio.

Por su parte, el exministro de Desarrollo Social, Alcibiades Vásquez Velásquez, indicó que durante su administración llegaron a recibir denuncias o reportes pero nunca de esta índole.

“Cuando nosotros recibíamos cualquier tipo de denuncias inmediatamente se enviaba a las trabajadoras sociales, a los psicologos, sociologos, y personal nuestro coordinado con la Senniaf y además de eso hicimos algunas intervenciones con otras instituciones, procurando que la administración pasada pusiera al día toda una serie de acciones que se tenía que tener, se implementó sistemas de apoyo, en materia de inmobiliario, de limpieza, de asepsia, por una situación que se estaba dando allí, pero de acusaciones como las que supuestamente han salido de abusos, a esa magnitud que yo recuerde no”, expresó.

Por otro lado, el exministro expresó que espera su preocupación por la situación de los albergues, ya que el Estado no invierte o no ha aportado los recursos necesarios para la construcción de albergues o centros de atención, resocialización y atención, como está consagrado en en la Convención del Derecho del Niño y la Niña.

Con colaboración de Linda Aparicio, periodista de RPC Radio