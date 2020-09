Teiga Castrellón • 4 Sep 2020 - 12:41 PM

Este viernes 4 de septiembre se conoció la confirmación en la solicitud de extradición por parte de las autoridades judiciales de los Estados Unidos (EEUU) sobre los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, ante las investigaciones que se les sigue por el caso Odebrecht.

Se informó que el 28 de agosto se trasladaron a Guatemala los documentos necesarios para formalizar la solicitud de extradición de los hermanos Martinelli Linares.

Según dio a conocer la Cancillería guatemalteca, los documentos fueron recibidos ese mismo día y enviados al Ministerio Público para que realizaran las diligencias necesarias para presentar la documentación ante los tribunales correspondientes donde se llevan los procesos de los hermanos.

Sin embargo, al consultar al ente investigador indicó que si bien es cierto que ya se recibieron los documentos no se les puede dar tratamiento porque la Sala Primera de Apelaciones no ha resuelto las recusaciones presentadas en contra de los dos tribunales y hasta que la sala no resuelva no pueden presentar los documento enviados por EEUU.

Telemetro Reporta contactó al abogado defensor de los hermanos Martinelli Linares en Guatemala, Denis Cuesy, quien indicó desconocen en estos momentos si se hizo esta petición de los EEUU contenida en la Ley Reguladora del Procedimiento de Extradición, sin embargo acotó que los juzgados (Tribunal Tercero y Quinto de Sentencia Penal) que llevan el caso de los panameños no están legitimados para conocer sobre esa solicitud.

"Con relación al proceso en este momento no tenemos un tribunal que esté legitimado para conocerlos, si los dos están recusados. La ley establece que ninguno de los dos puedan conocer acto alguna, al menos de que quieran violentar la ley y eso no lo van a hacer, entonces no", explicó Cuesy.

Sobre la denuncia de recusación contra ambos tribunales Cuesy explicó que se hizo ya que estaban actuando imparcialmente y no reconocían la calidad de parlamentarios de los hermanos Martinelli.

Cuesy acotó que el único órgano que puede conocer sobre los procesos que se le llevan a los hermanos Martinelli es el Parlamento Centroamericano (Parlacen), al que pertenecen, y señaló que están a la espera de la acción solicitada a este ente se dilucide antes de que el proceso continúe.

Luis Enrique y Ricardo Martinelli Linares fueron detenidos el lunes 6 de julio en el Aeropuerto Internacional La Aurora cuando se disponían a abordar el avión de su papá, el exmandatario Ricardo Martinelli, para trasladarse a Panamá.

Los Martinelli permanecen en la prisión preventiva de la zona 17 de la Ciudad de Guatemala, dentro del cuartel militar Mariscal Zavala, donde se encuentran tras las rejas alrededor de 250 personas, la mayoría reos de alto perfil acusados por corrupción como el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015).

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los dos hijos de Martinelli habrían intermediado entre 2009 y 2014 en el pago de 28 millones de dólares por parte de Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango.

De acuerdo a la acusación en el tribunal de Nueva York, entre 2009 y 2014, durante la Presidencia de su padre, los hermanos Martinelli Linares participaron de la trama de Odebrecht con acciones que incluyeron "la apertura y administración de cuentas bancarias secretas a nombre de compañías fantasma en jurisdicciones extranjeras".

Con colaboración de Sergio Osegueda, periodista del Canal Antigua de Guatemala.