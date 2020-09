Nimay González • 14 Sep 2020 - 09:19 AM

El titular del Ministerio de Salud de Panamá (Minsa), Luis Francisco Sucre, dio a conocer este lunes que actualmente se encuentran investigando tres posibles casos de reinfección de la COVID-19 en el país.

Explicó que el Instituto Conmemorativo Gorgas tiene en estos momentos los hisopados de los posibles casos, para realizar las pruebas correspondientes y poder definir si en efecto se tratan de reinfecciones o si por el contrario se trata de una reactivación del virus.

Publicidad

¿Se han registrado casos de reinfección por COVID-19 en Panamá?

El ministro de Salud dijo que están en estudio tres casos de pacientes que tras haber superado el virus, han vuelto a dar positivo. “Se está estudiando si son reinfecciones o reactivaciones del mismo virus”, dijo. pic.twitter.com/ZbH2RlJJfZ — Telemetro Reporta (@TReporta) 14 de septiembre de 2020

“Lo que se ha estado investigando es si son reinfecciones o son reactivaciones del mismo virus, este virus es muy complejo y todavía se está aprendiendo mucho de él… los estudios que hay que hacer es si el hecho de tener una prueba primero detectado por que salí positivo y después una prueba que diga no detectado signifique que no tengo el virus o que posiblemente el virus esté en niveles tan bajo que no sea detectado por la prueba, por eso yo no puedo decir en este momento de manera enfática que es una reinfección o es una reactivación”, explicó Sucre.

Indicó que los tres casos son de diferentes provincias, recalcando que el Instituto Gorgas y el equipo de investigación del Minsa, son los autorizados para decir con exactitud si corresponden a reactivaciones o infecciones.

“Hay instituciones en donde dicen que supuestamente la inmunidad para las personas que se infecten dura un mes nada más, después de ese mes nuestro sistema inmune está preparado para contagiarse de nuevo, para evitar que nos contagiemos, todavía no se sabe bien, se está estudiando el virus, pero ya aquí en Panamá tenemos tres casos que hemos identificado que han tenido recaídas, no sabemos si por reinfección o por reactivación, entonces hay que cuidarse, aunque yo haya tenido COVID-19 tengo que tener mi mascarilla, tengo que seguir todas las normas de bioseguridad y cuidar a mi familia”, enfatizó el titular de Salud.

Por otro lado, Sucre añadió que las personas que las personas y funcionarios que están expuestos de forma permanente deben hacerse la prueba para detectar la COVID-19 cada cierto tiempo, incluso se ha coordinado entre el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS) para realizar pruebas a todo el personal, así como en algunas empresas privadas.

Cabe mencionar que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó el 25 de agosto que los informes que había recibido hasta el momento sobre personas que se han reinfectado con el coronavirus son muy raros, esto tras conocerse el caso documentado de un hombre en Hong Kong que contrajo el virus dos veces.

Posteriormente, el 7 de septiembre, la directora técnica de la OMS encargada de la COVID-19, Maria Van Kerkhove, recalcó que los casos de reinfección del coronavirus en el mundo son "casi irrelevantes estadísticamente hablando".

Con colaboración de Rolando Delgado, periodista de Telemetro Reporta