Nimay González • 15 Sep 2020 - 12:01 PM

El jefe de Docencia del Hospital Santo Tomás, Ramiro Da Silva, dio a conocer este martes que se ha propuesto al Ministerio de Salud (Minsa) que se aplique el uso de hidroxicloroquina de forma profiláctica en la población que está en mayor riesgo de contagiarse de la COVID-19.

“Nosotros el fin de semana hicimos una propuesta al Minsa porque los retos son mayores, sabemos que al abrir los bloques vamos a tener mayor cantidad de personas en la calle y que estas personas van a violar las medidas de bioseguridad, entonces si vamos a tener más casos que sean más leves, entonces nosotros hicimos una propuesta formal al Ministerio donde podían usar con bilbiografía, le mandamos bilbiografía de estudios de lugares donde lo están utilizando de forma profiláctica en algún grupo de personas que son de riesgo”, indicó Da Silva.

Añadió que si ya se está utilizando como tratamiento y está dando pruebas de efectividad, “porque no lo puedo usar de forma preventiva si voy a tener un mayor riesgo y mayor cantidad de pacientes, lo que no queremos es volver atrás, al mes de junio y principios de julio donde los hospitales estaban desbordándose”.

Señaló como población con mayores riesgo a las personas que están al frente del pie de fuerza, tales como las unidades de los estamentos de seguridad y el personas de salud que lo desee.

“La medicina es basada en evidencia pero también es basada en la práctica, si tu no ves pacientes no puedes a tener el mismo criterio y la otra cosa, en la lógica, y si la lógica nos dice a nosotros que lo que estamos haciendo está bien pero vamos a tener mayores riesgos, vamos a potenciar por decirlo así, nuestras medidas… entonces esa es la propuesta que está en el tapete, nosotros estamos hablando con las autoridades, creemos que es parte de la responsabilidad de las autoridades en un momento dado tomar una medida extra, no esperar a que la avalancha de pacientes venga, porque puede venir”, recalcó.