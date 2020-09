Teiga Castrellón • 30 Sep 2020 - 07:48 AM

El subdirector general de la Educación Básica General del Ministerio de Educación de Panamá (Meduca) y coordinador de Conéctate con la Estrella, Antonio Pedroza, reveló a RPC Radio que a través de diferentes herramientas de medición han detectado que unos 200 mil estudiantes, de los diferentes niveles educativos, han tomado clases a través de este proyecto por medio de la radio o la TV.

Pedroza indicó que se han detectado que unos 200 mil estados de WhatsApp se han conectado para acceder a sus tareas, clases o contenidos en PDF, estos estados representan, según los expertos, a estudiantes que viven en las Comarcas o áreas de difícil acceso, que no cuentan con Internet, pero que en algún momento de la semana buscan la señal para obtener conocimiento.

Publicidad

"Ellos se organizan. Muchos de ellos no tienen acceso al WhatsApp, pero sí a los mensajes de textos, texteo, no sé cómo hacen, buscan la señal, ellos conocen su área geográfica, saben dónde hay señal y como no tienen acceso a plataformas, también tenemos mensajes de texto. En la mismas tabletas que tienen WhatsApp, tenemos 500 mensajes de texto, en donde ellos aparentemente se organizan en grupo y escuchan las clases radiales", añadió Pedroza.

Cabe señalar que en un reciente informe, al culminar el primer trimestre, el Meduca reveló que de más de los 700 mil estudiantes matriculados en el sistema educativo público se ha comprobado que 524 mil de estos alumnos se han conectado a algunas de las plataformas creadas para acceder a las clases a distancia.

El coordinador añadió que Panamá, a pesar de tener poco tiempo en la implementación de la educación a distancia, ha logrado mucho y hasta ha sido felicitado por otros países que por años han trabajo en este tipo de educación, como México, Australia y Francia.

El informe del Meduca reveló que hay cerca de 200 mil estudiantes panameños que no han podido conectarse con las plataformas educativas ni con sus educadores.