Viola Guevara • 4 Oct 2020 - 06:30 PM

El arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, reiteró que la Iglesia Católica defiende el matrimonio entre el hombre y la mujer, sin embargo no se opone a las equiparaciones legales en la unión igualitaria, para que no haya discriminación, no obstante pide que no sea llamado matrimonio.