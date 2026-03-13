Semana Santa: ¿Qué significan los nazarenos encapuchados en procesiones?

En las procesiones de Semana Santa , los nazarenos representan una de las formas más solemnes de entrega espiritual, cuya vestimenta es un legado histórico de humildad en la religión cristiana.

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Historia y origen de la vestimenta

El origen del hábito nazareno se remonta a los siglos XV y XVI, vinculado a las cofradías de flagelantes en España. Según la Real Academia Española (RAE), el "capirote" es un cono de cartón cubierto de tela, diseñado para ocultar el rostro del penitente y evitar la vanidad.

El Instituto de Historia y Cultura Religiosa de la Universidad de Navarra aclara que esta vestimenta es un símbolo de penitencia que precede por siglos a cualquier organización externa. Señalan que confundirlos con grupos como el Ku Klux Klan es un anacronismo basado en similitudes visuales superficiales que carecen de contexto histórico y litúrgico.

nazarenos-familia-semana-santa-cofrade-jovenes-padres-hijos-web Nazarenos: fe, humildad y penitencia. archisevilla.org

El simbolismo de los colores y las hermandades

Cada cofradía o hermandad elige sus colores basándose en advocaciones marianas, pasionistas o elementos litúrgicos:

Morado: Representa la Pasión de Cristo y el sufrimiento de la penitencia.

Representa la Pasión de Cristo y el sufrimiento de la penitencia. Blanco: Simboliza la pureza, la resurrección y la luz.

Simboliza la pureza, la resurrección y la luz. Negro: Evoca el luto por la muerte de Jesús y la solemnidad del Viernes Santo.

Evoca el luto por la muerte de Jesús y la solemnidad del Viernes Santo. Rojo: Recuerda la sangre derramada por Cristo durante su martirio.

Las hermandades, organizaciones seculares dentro de la Iglesia, dedican el año a la formación espiritual. Su estructura, reglamentada por estatutos antiguos, organiza las procesiones para narrar la Pasión, donde el nazareno, al cubrirse, cumple el mandato bíblico de realizar la oración y penitencia "en secreto" según Mateo 6:4.

El sacrificio como camino de fe

La presencia de los nazarenos en la Semana Santa no es un espectáculo, sino un ejercicio de ascesis. El silencio y el esfuerzo físico de recorrer las calles con el hábito pesado son una forma de penitencia corporal. Esta herencia cultural exige sobriedad y respeto, transformando la participación en una meditación activa sobre el sacrificio divino.