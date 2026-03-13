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Semana Santa Semana Santa -  13 de marzo de 2026 - 16:18

Semana Santa: ¿Qué significan los nazarenos encapuchados en procesiones?

Durante la Semana Santa, la figura del nazareno encapuchado es un símbolo de anonimato, sacrificio y profunda penitencia cristiana.

El origen histórico de los nazarenos en Semana Santa.

El origen histórico de los nazarenos en Semana Santa.

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Christopher Perez
Por Christopher Perez

En las procesiones de Semana Santa, los nazarenos representan una de las formas más solemnes de entrega espiritual, cuya vestimenta es un legado histórico de humildad en la religión cristiana.

Historia y origen de la vestimenta

El origen del hábito nazareno se remonta a los siglos XV y XVI, vinculado a las cofradías de flagelantes en España. Según la Real Academia Española (RAE), el "capirote" es un cono de cartón cubierto de tela, diseñado para ocultar el rostro del penitente y evitar la vanidad.

El Instituto de Historia y Cultura Religiosa de la Universidad de Navarra aclara que esta vestimenta es un símbolo de penitencia que precede por siglos a cualquier organización externa. Señalan que confundirlos con grupos como el Ku Klux Klan es un anacronismo basado en similitudes visuales superficiales que carecen de contexto histórico y litúrgico.

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Nazarenos: fe, humildad y penitencia.

Nazarenos: fe, humildad y penitencia.

El simbolismo de los colores y las hermandades

Cada cofradía o hermandad elige sus colores basándose en advocaciones marianas, pasionistas o elementos litúrgicos:

  • Morado: Representa la Pasión de Cristo y el sufrimiento de la penitencia.
  • Blanco: Simboliza la pureza, la resurrección y la luz.
  • Negro: Evoca el luto por la muerte de Jesús y la solemnidad del Viernes Santo.
  • Rojo: Recuerda la sangre derramada por Cristo durante su martirio.

Las hermandades, organizaciones seculares dentro de la Iglesia, dedican el año a la formación espiritual. Su estructura, reglamentada por estatutos antiguos, organiza las procesiones para narrar la Pasión, donde el nazareno, al cubrirse, cumple el mandato bíblico de realizar la oración y penitencia "en secreto" según Mateo 6:4.

El sacrificio como camino de fe

La presencia de los nazarenos en la Semana Santa no es un espectáculo, sino un ejercicio de ascesis. El silencio y el esfuerzo físico de recorrer las calles con el hábito pesado son una forma de penitencia corporal. Esta herencia cultural exige sobriedad y respeto, transformando la participación en una meditación activa sobre el sacrificio divino.

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