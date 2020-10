Nimay González • 5 Oct 2020 - 09:56 AM

El presidente del partido Cambio Democrático y excandidato presidencial, Rómulo Roux, reiteró este lunes la necesidad de que se lleve a cabo una reforma a la Constitución de la República durante este periodo gubernamental.

“La reforma constitucional es necesaria, el Presidente desafortunadamente no la manejo como debió haberlo hecho el año pasado y por eso quedó engavetada, después llegó el COVID-19 y no se ha hecho nada, si nosotros vamos a ir a un diálogo nacional lo que se decida allí va a requerir cambios constitucionales, tenemos que empujar la reforma constitucional en este periodo, no podemos llegar la 24 con la misma Constitución, con los mismo problemas que tenemos ahora mismo, de la debilidad en nuestras instituciones, la falta de separación de poderes, el excesivo presidencialismo, no podemos llegar el 24 con la misma Constitución”, enfatizó Roux.

Agregó que llegarse a dar un diálogo nacional, él propondrá que las propuestas que surjan de allí sean acompañadas de esa reforma constitucional, porque de lo contrario “el presidente lo que va a hacer es a ganar tiempo y a dilatar los cambios profundos que requiere este país para poder salir adelante”.

Recalcó que el sistema político actual no es sostenible, ha colapsado y se le debe poner un alto para garantizar que haya independencia de los poderes del Estado.