Nimay González • 6 Oct 2020

El viceministro de Comercio Interior, Omar Montilla, dio a conocer este martes que mediante operativos realizados en restaurantes tras su reapertura, han detectado que algunos locales están incurriendo en malas prácticas e incumpliendo las medidas de bioseguridad.

“Nos hemos encontrado con una mala práctica, hay restaurantes y food truck que no están haciendo las cosas bien… nos encontramos con que después de las 11:00 p.m. había personas todavía en restaurantes, con cubetazos de cerveza, sin distanciamiento… no habían burbujas familiares, habían conocidos sentados en una mesa, no estaban guardando las medidas de bioseguridad de dos metros de distancia entre las mesas, no estaban tomando la temperatura ni brindando el gel, sino que tenían el aparato en una esquina y las personas entraban libremente”, indicó Montilla.

Detalló que frente a esto, procedieron a hacer llamados de atención a los locales que estaban incumpliendo las medidas, aclarando que en este momento los bares no han sido reactivados y no está permitido realizar reuniones de personas que no sean parte de la burbuja familiar en los restaurantes.

“Nosotros hicimos entre jueves y viernes más de 20 llamados de atención, estamos hablando no solamente de food truck, sino de restaurantes de reconocida marca en donde también nos encontramos la misma sintonía, no hay niveles por decirlo así, entre la gente de San Miguelito, de San Francisco o del Casco, en todos los lugares nos hemos encontrado con una mala práctica o con un comportamiento no adecuado”, señaló el funcionario en el programa Radiografía transmitido por ECOTV y RPC Radio.

Agregó que a partir de esta semana ya no estarán haciendo llamados de atención, sino que se procederá con la aplicación de las sanciones correspondientes por parte de cada institución y de llegar a ser reincidentes incluso de podría suspender el permiso de operación.

“Nosotros como acabamos de reactivar esas actividades estamos haciendo los diferentes llamados de atención de las diferentes instituciones a pesar de que estamos haciendo el trabajo en conjunto, porque nosotros como Ministerio de Comercio podemos sancionar hasta 10 mil dólares, pero el director de un centro de salud también (puede sancionar) por no guardar las medidas de bioseguridad y el director regional de Salud también es otra sanción y si son reincidentes nosotros también podemos hasta cancelar los permisos de operación de estas personas que incurren”, recalcó Montilla.