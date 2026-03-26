Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 10:37

Cámara de Pesca respalda a la ARAP y niega descontrol en el sector pesquero en Panamá

La Cámara Nacional de Pesca enfatizó que la sostenibilidad y el desarrollo económico no son opuestos, sino objetivos complementarios.

Cámara de Pesca respalda a la ARAP y niega descontrol en el sector pesquero en Panamá.

Cámara de Pesca respalda a la ARAP y niega descontrol en el sector pesquero en Panamá.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá (CNPA) manifestó su firme respaldo al sector pesquero y a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), tras recientes señalamientos que sugieren un supuesto descontrol en la actividad.

El gremio enfatizó que la flota palangrera es una actividad lícita y estratégica que dinamiza las economías costeras, genera empleos formales y fortalece la seguridad alimentaria y las exportaciones del país. En ese sentido, la Cámara rechazó cualquier narrativa que pretenda deslegitimar al sector sin sustento técnico.

Panamá atraviesa un proceso de actualización regulatoria a partir del Decreto Ejecutivo No. 13 de 2023. No obstante, estos procesos responden a una necesaria modernización del marco normativo y no pueden ser interpretados como señales de descontrol institucional, sino como parte de una transición hacia un sistema más robusto, transparente y competitivo.

Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura
La C&aacute;mara Nacional de Pesca afirm&oacute; que el pa&iacute;s cuenta con un sistema robusto de ordenaci&oacute;n y control.

La Cámara Nacional de Pesca afirmó que el país cuenta con un sistema robusto de ordenación y control.

La Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de Panamá (CNPA) afirmó que el país cuenta con un sistema robusto de ordenación y control. Según el gremio, el uso del Monitoreo Satelital (VMS) en el 100% de la flota industrial y las capacidades del Centro de Monitoreo Pesquero Nacional demuestran que existen herramientas reales de fiscalización alineadas con estándares internacionales.

El gremio enfatizó que la sostenibilidad y el desarrollo económico no son opuestos, sino objetivos complementarios que deben regirse por políticas públicas técnicamente sustentadas.

La Cámara hizo un llamado a conducir el debate público con seriedad, evitando generalizaciones que afecten la confianza en este sector clave. Asimismo, reiteraron su disposición de colaborar con la ARAP para promover una pesca:

  • Responsable y apegada a la ley.
  • Competitiva frente a mercados externos.
  • Sostenible para garantizar el recurso a futuro.
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