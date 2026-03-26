Testigos de Jehová anuncian cambios en reglas sobre transfusiones de sangre

Testigos de Jehová permiten autotransfusiones de sangre en 2026

Los Testigos de Jehová anunciaron una actualización en su doctrina relacionada con el uso de la sangre en tratamientos médicos, permitiendo ahora las autotransfusiones , es decir, el uso de la propia sangre del paciente.

La decisión fue comunicada el 20 de marzo del 2026 por el Cuerpo Gobernante de los Testigos de Jehová, con sede en Estados Unidos, como una “aclaración” de sus enseñanzas.

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Testigos de Jehová: ¿Qué cambia con esta decisión?

El nuevo enfoque establece que:

Se permiten autotransfusiones (uso de sangre propia almacenada)

(uso de sangre propia almacenada) Se mantiene la prohibición de recibir sangre de donantes externos

El uso de la sangre propia pasa a ser una decisión individual de conciencia

Base doctrinal y explicación

El miembro del Cuerpo Gobernante, Gerrit Lösch explicó que esta decisión se fundamenta en la interpretación bíblica sobre el respeto a la sangre.

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Según indicó, textos como Génesis 9:4 y Levítico 17 han guiado históricamente esta postura, aunque ahora reconocen que: “La Biblia no dice nada sobre el uso de la sangre de la propia persona en tratamientos médicos”.

Contexto del cambio

Hasta ahora, la organización mantenía restricciones más estrictas, incluyendo el almacenamiento de sangre, una postura que se consolidó alrededor del año 2000.

Con esta actualización:

Se flexibiliza el uso de sangre propia

Se busca compatibilizar creencias con la medicina moderna

Impacto en decisiones médicas

El cambio podría tener implicaciones importantes en:

Procedimientos quirúrgicos

Tratamientos hospitalarios

Relación entre pacientes y médicos

Cada fiel deberá decidir si acepta o no el uso de su propia sangre en intervenciones médicas.

Para escuchar las declaraciones ingresa a 2026 | Informe 2 del Cuerpo Gobernante y coloca el minuto 14:00 del video