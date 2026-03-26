Universidad de Panamá: el doctor José Emilio Moreno es el tercer candidato a la rectoría

El doctor José Emilio Moreno es el tercer candidato a la rectoría de la Universidad de Panamá.

El Dr. José Emilio Moreno Ramos, catedrático y doctor en Física, formalizó su postulación como aspirante a la rectoría de la Universidad de Panamá (UP) para el quinquenio 2026-2031. Durante el acto, presentó un plan de trabajo centrado en la transformación tecnológica y la vinculación social como motores de crecimiento institucional.