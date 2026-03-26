Panamá Nacionales -  26 de marzo de 2026 - 10:10

Universidad de Panamá: el doctor José Emilio Moreno es el tercer candidato a la rectoría

El candidato a la rectoría de la Universidad de Panamá destacó que su gestión se basará en la integración de todos los estamentos universitarios.

El doctor José Emilio Moreno es el tercer candidato a la rectoría de la Universidad de Panamá.

El doctor José Emilio Moreno es el tercer candidato a la rectoría de la Universidad de Panamá.

Frank Perea - Universidad de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

El Dr. José Emilio Moreno Ramos, catedrático y doctor en Física, formalizó su postulación como aspirante a la rectoría de la Universidad de Panamá (UP) para el quinquenio 2026-2031. Durante el acto, presentó un plan de trabajo centrado en la transformación tecnológica y la vinculación social como motores de crecimiento institucional.

Moreno Ramos destacó que su gestión se basará en la integración de todos los estamentos universitarios y una estrecha colaboración con el sector público y privado para elevar el bienestar de la comunidad educativa.

Ejes principales de la propuesta académica

  • Modernización Tecnológica: Impulsar la digitalización y herramientas de vanguardia en los campus.
  • Vínculo Laboral: Fortalecimiento de prácticas profesionales mediante alianzas con empresas privadas e instituciones.
  • Certificaciones Profesionales: Implementación de certificaciones técnicas al culminar los estudios de grado.
  • Desarrollo Regional: Oferta académica adaptada a las necesidades económicas de cada provincia en los Centros Regionales.
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