Universidad de Panamá: el doctor José Emilio Moreno es el tercer candidato a la rectoría

El Dr. José Emilio Moreno Ramos, catedrático y doctor en Física, formalizó su postulación como aspirante a la rectoría de la Universidad de Panamá (UP) para el quinquenio 2026-2031. Durante el acto, presentó un plan de trabajo centrado en la transformación tecnológica y la vinculación social como motores de crecimiento institucional.
Moreno Ramos destacó que su gestión se basará en la integración de todos los estamentos universitarios y una estrecha colaboración con el sector público y privado para elevar el bienestar de la comunidad educativa.
Ejes principales de la propuesta académica
- Modernización Tecnológica: Impulsar la digitalización y herramientas de vanguardia en los campus.
- Vínculo Laboral: Fortalecimiento de prácticas profesionales mediante alianzas con empresas privadas e instituciones.
- Certificaciones Profesionales: Implementación de certificaciones técnicas al culminar los estudios de grado.
- Desarrollo Regional: Oferta académica adaptada a las necesidades económicas de cada provincia en los Centros Regionales.