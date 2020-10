Teiga Castrellón • 13 Oct 2020 - 04:12 PM

El vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Raúl Pineda aseguró que la solicitud de agregar B/.21 millones más al presupuesto de la Asamblea Nacional de Panamá (AN) para el 2021, pese a los B/.107 millones que ya les había recomendado el Ministerio de Economía y Finanzas, serán para el pago de los funcionarios de este Órgano.

"La Asamblea no pidió un aumento, la Asamblea va a tener lo mismo o menos de lo que tiene este año; lo que pidió fue lo que solicitaron y le quitaron. Yo creo que aquí los funcionarios merecen tener su salario", aseguró Pineda.

Estas declaraciones se dan luego de que el diputado independiente, Gabriel Silva señalara de "incongruente con la realidad del país" la solicitud hecha por la Comisión para este aumento.

El diputado Silva había asegurado que no pudo escuchar sustento sobre ese aumento y recalcó que otras instituciones y universidades como la Antai y Udelas, se quedaron por fuera. El independiente aseguró que no votó a favor de esa resolución porque creía que el presupuesto no era congruente con la realidad del país en medio de la pandemia.

Por su parte, Pineda señaló que de ese aumento solicitado no recibiría ni un solo centavo, que no lo maneja, pero agregó que en la Asamblea sí hay personal que trabaja y que cobra por esos ingresos.

"El Gobierno podrá decidir dejarlo igual es la potestad del Ejecutivo, lo que nosotros estamos pidiéndoles es que el presupuesto se reacomode", concluyó Pineda.

Sobre el tema de la dualidad de cobros al Gobierno, Pineda solicitó a quienes tengan pruebas de la comisión de estos hechos a que los denuncien.

"Sería bueno que pongan la denuncia ya sea aquí o en el Ministerio Público o la ponen en Contraloría. Hay un sistema en Contraloría que se llama dualidad que cuando te emiten dos cheques del Gobierno los dos cheques se difieren porque existe la dualidad, yo lo que creo es que si alguien sabe algo que lo denuncie y la persona que lo está haciendo que cumpla con su responsabilidad", señaló Pineda.