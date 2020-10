View this post on Instagram

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (DICINE), abrió la convocatoria del Concurso Nacional Fondo Cine 2020. 🎬 Fondo Cine 2020 otorgará premios en las categorías de producción de largometrajes o animación; producción de documentales, desarrollo de proyectos y apoyo a proyectos de largometrajes y documentales en etapa de post producción. 📽 Las personas interesadas en participar podrán descargar las bases del Concurso Fondo Cine en la página web del Ministerio de Cultura (www.micultura.gob.pa). #CinePanamá #FondoCine #IndustriasCreativas #CineEsVida