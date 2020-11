Nimay González • 5 Nov 2020 - 04:00 PM

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, dio a conocer este jueves, que se prevén daños en los cultivos de diferentes rubros producto de las inundaciones registradas en diferentes regiones del país.

“Definitivamente la información que tuve con los productores de Tierras Altas, la lluvia fue fuerte, debe haber daños, no hemos cuantificado todavía porque no se ha podido entrar todavía, en el área de papas, el área de cebolla, el área de hortalizas debe estar afectada, también tenemos el problema de que en las áreas que estaban cultivadas hay camiones cargados que no han podido salir por la incomunicación de las áreas, en Puerto Armuelles se nos informan también daños en productos como plátano, en Veraguas hay casi 200 hectáreas que se han afectado del cultivo de arroz”, detalló Valderrama.

Agregó que procederán a realizar una gira por Tierras Altas para constatar cuál es la ayuda humanitaria que se requiera en los albergues que han sido instalados para las personas afectadas, así como el apoyo a los productores.

“Estamos haciendo un inventario de los daños que puedan darse en algunos productos importantes como cebolla, papa, zanahoria, etcétera y ver qué alternativa tenemos como país para que no se vean afectados nuestros consumidores y no falten esos productos, así que estamos en desarrollo, vamos a estar comunicándonos con nuestros productores, estamos haciendo esa gestión y definitivamente que va a haber una afectación en producción de productos de Tierras Altas y algunos de Tierras Bajas como es el caso del arroz, estaremos informando cuando haya una contabilización exacta de los daños ocurridos”, puntualizó el titular del Mida.