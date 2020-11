Nimay González • 9 Nov 2020 - 10:45 AM

La directora Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Zaritma Simon, dio a conocer este lunes que unos 87,700 contratos de trabajo han sido reactivados oficialmente (31%), sin embargo, se están dando casos en que las empresas reincorporan a los trabajadores pero no se les reactiva el contrato ni se les incluye en la planilla del Seguro Social.

“El fenómeno atípico que hemos estado viendo y que es al que hacemos el llamado, es que se llama al trabajador a hacer sus actividades dentro de las empresas pero no se le reactiva ni en la seguridad social, ni en la página del Mitradel y este es el problema que hemos estado teniendo y por lo cual podemos ver que hay un aumento en la reactivación de los contratos de trabajo, más no así en la totalidad porque no lo están reportado y es deber de las empresas reportarlo y es deber de los trabajadores decirle a las empresas sí voy a trabajar pero reactivando el contrato de trabajo”, detalló Simon.

Frente a esto hace un llamado a las empresas para que al momento de reactivar los contratos de los colaboradores también hagan el registro en la página web del Ministerio de Trabajo y en el Seguro Social.

“Debemos señalarle a los empresarios que entendemos la situación de vulnerabilidad por la que hemos pasado durante todos estos meses que afecta en mayor medida a los trabajadores pero que no deja de afectar a las empresas y que debemos cumplir con todas las normas de bioseguridad y de retorno gradual de las personas a sus puestos de trabajo con todo lo que está establecido y estipulado en los decretos y las leyes, y que estos trabajadores una vez se reincorporen a sus puestos de trabajo deben ser incluidos en la planilla de la seguridad social”, recalcó.