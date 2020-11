Nimay González • 27 Nov 2020 - 09:30 AM

El viceministros de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Roger Tejada, dio a conocer este viernes que a la fecha cerca de un 36% de los contratos de trabajo han sido reactivados.

Detalló que esto representa unos 96 mil 480 contratos reactivados, y por empresa la reactivación es de aproximadamente 33%, y por semana se están reportando cerca de 5 mil 200 contratos reactivados.

Publicidad

Agregó en el programa Radiografía que se transmite por ECOTV y RPC Radio, que a nivel de sectores, el comercio al por mayor y el comercio al por menor, son los que se han ido recuperando de manera más positiva.

Tejada explicó que las reactivaciones no se han dado de la manera esperada en cuanto a las proyecciones, además de que la economía no está 100% preparada para una reactivación total, ante lo cual considera que “hay que tomar medidas para poder enfrentar el panorama laboral frente a enero de 2021”, tomando en cuenta que la Ley 157 tiene vigencia hasta el 31 de diciembre.

Con relación a los lineamientos establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 1360, para el retorno de las personas vulnerables al contagio por COVID-19 a sus puestos de trabajo, el viceministro indicó que con esto se abre la puerta para que poder tener una mayor reactivación.

“En la mesa económica donde están diferentes actores que construyen el país, están empresario, de igual manera las conversaciones que hemos tenido con los trabajadores, ha indicado que la reactivación estaba lenta derivado al aforo y no retorno de los trabajadores arriba de 60 años que aproximadamente es el 40% de la población económicamente activa´, eso quiere decir que el día de ayer se rompió y se abre la puerta para que ese obstáculo que señalaban los trabajadores y los empresarios que tenían para poder reactivar muchos más contratos… frente a esa población económicamente activa que no podía entrar porque había una resolución del Ministerio de Salud que no lo permitía, ahora con el decreto de ayer si les va a permitir a las empresas poder llamar a estos trabajadores”, señaló.

Agregó que este retorno debe hacerse de manera ordenada, y en el caso en que no se pueda cumplir con el distanciamiento de dos metros deben utilizarse los EPP que es una careta y debe utilizarse un acrílico, las famosas mamparas.