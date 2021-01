7 Ene 2021 - 08:47 AM

El doctor Eduardo Ortega explicó cuáles son los objetivos de la jornada de vacunación contra el covid-19 en Panamá, qué vacunas están autorizadas y su eficacia.

Ortega manifestó que al final de este 2021 se necesita vacunar al 70 o 80% de la población panameña, teniendo como fin preservar el sistema de salud, salvar vidas vacunando a los adultos mayores de 60 años y pacientes con enfermedades crónicas; así como impactar la pandemia para tener la llamada “inmunidad de rebaño”.

Sobre las dudas de vacunarse contra el COVID-19 y los síntomas, el Dr. Ortega expresó “si te vacunas no te dan síntomas, no te enfermas, tenemos información inicial que es posible que evite la infección pero no está confirmado”.

Al respecto de la eficacia de la vacuna es de 94 a 95% de cada 100 personas con síntomas de COVID-19, “sin embargo la eficacia contra la enfermedad severa, la que te hospitalizan o te lleva a la terapia intensiva es 100%”.

Una vez se dé el proceso de vacunación en Panamá, se observarán las disminuciones "de muertes, admisión a la terapia intensiva, admisión en sala de los pacientes con síntomas severos o moderados y está “por confirmarse el impacto en la infección, donde podría no ser infectado”, sostuvo el experto.

En el cuadro de vacunaciones en Panamá se utilizarán del vacunas de Pfizer, AstraZeneca/Oxford, Johnson & Johnson y del mecanismo Covax, “que no sabemos cual es, pero la que ellos autoricen y se discutan con las autoridades de salud en el país”.

Panamá recibirá de Pfizer 3 millones de dosis, pero para la primera fase se adquirió 450,000 dosis (en tres meses) y serán aplicadas a 225,000 personas.