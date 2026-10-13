MEF anuncia subasta de oro, plata, relojes y otros bienes del Estado: fecha y cómo participar

MEF anuncia subasta de oro, plata, relojes y otros bienes del Estado.

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) anunció una subasta pública de ocho lotes de bienes del Estado, que incluyen artículos de oro, plata, relojes, monedas numismáticas, jarrones de porcelana y una piedra semipreciosa. El acto se realizará el lunes 26 de octubre de 2026, a las 9:00 a.m., en el Salón de Subastas del Edificio Avesa, ubicado en Vía España, Bella Vista, ciudad de Panamá.

La convocatoria, identificada con el número 2026-0-16-0-08-SB-020719, establece un valor estimado total de B/.173,474.70, mientras que la suma de los valores iniciales de los ocho lotes asciende a B/.138,779.76, equivalente al 80 % de sus avalúos.

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¿Qué bienes subastará el MEF y cuáles son los precios iniciales?

La Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado detalló los ocho lotes disponibles:

Oro: 2,966.5 gramos de orfebrería de oro (oro chatarra), con precio inicial de B/.134,295.18 .

Plata: 1,926.8 gramos de orfebrería de plata (plata chatarra), desde B/.2,089.76 .

Jarrones vintage: cuatro piezas de porcelana, desde B/.800.00 .

Monedas numismáticas: 101 unidades, desde B/.94.40 .

Piedra semipreciosa: un granate rodolita de corte oval, desde B/.40.00 .

Relojes con valor individual: ocho unidades, desde B/.116.00 .

Relojes para repuestos: 87 unidades, desde B/.67.20 .

Prendas de plata: 279 unidades, desde B/.1,277.22.

El lote de mayor valor corresponde a la orfebrería de oro, cuyo precio inicial supera los 134 mil balboas.

¿Cómo inscribirse en la subasta pública del MEF?

Los interesados en participar deberán realizar su inscripción hasta el jueves 22 de octubre de 2026, en el siguiente lugar y horario:

Lugar de inscripción: piso 8 del Edificio Avesa, Vía España, Bella Vista, Panamá.

Horario: de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Fecha límite: jueves 22 de octubre.

El acto público se desarrollará el lunes 26 de octubre, desde las 9:00 a.m., en el Salón de Subastas, ubicado en el quinto piso del mismo edificio.

De acuerdo con el anuncio, las pujas y repujas serán desde B/.100.00 o múltiplos.

El MEF recordó que los bienes serán vendidos en el estado en que se encuentran, por lo que recomienda a los participantes consultar previamente el pliego de cargos y las condiciones establecidas por la Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado.