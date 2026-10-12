MEF reanuda entrega de CEPANIM a partir del 13 de octubre; consulta las nuevas fechas de citas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que la entrega de certificados CEPANIM se reanudará este martes 13 de octubre de 2026 en Panamá Centro y varias provincias del país. La institución también informó cómo se atenderá a los beneficiarios cuyas citas fueron suspendidas el viernes 9 y lunes 12 de octubre.

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CEPANIM: ¿cuándo serán atendidos los beneficiarios con citas suspendidas?

En Panamá Centro, la atención se retomará en las sedes de Megápolis Outlets y el edificio AVESA.

De acuerdo con el cronograma divulgado, las citas suspendidas se atenderán de la siguiente manera:

Citas del viernes 9 de octubre: reprogramadas para el miércoles 14 de octubre.

Citas del lunes 12 de octubre: reprogramadas para el miércoles 14 de octubre, en el mismo horario asignado originalmente.

El MEF también informó que, en Megápolis Outlets, los certificados correspondientes a las citas del 9 y 12 de octubre estarán disponibles durante toda la semana, por lo que los beneficiarios podrán acudir después del miércoles 14.

¿En qué provincias se reanuda la entrega del CEPANIM?

Además de Panamá Centro, el proceso de entrega se retomará en los puntos habilitados de las siguientes provincias:

Darién.

Colón.

Panamá Oeste.

Chiriquí.

Bocas del Toro.

En estas regiones, los beneficiarios que no pudieron retirar sus certificados el viernes 9 o lunes 12 de octubre dispondrán de toda la semana para acudir a las sedes correspondientes.

¿Dónde continuará suspendida la entrega del CEPANIM?

El MEF indicó que la atención permanecerá suspendida temporalmente en Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera.

La entrega de certificados en estas provincias se reanudará cuando las instalaciones estén habilitadas y cuenten con las autorizaciones de seguridad necesarias para recibir a beneficiarios y funcionarios.

Por el momento, no se ha informado una fecha específica para el reinicio de las jornadas en estas cuatro provincias.

Los beneficiarios deben mantenerse atentos a los canales oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas para conocer cualquier modificación en el calendario de atención.