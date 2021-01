RI • 9 Ene 2021 - 02:54 PM

José Blandón, el excandidato presidencial y presidente del Partido Panameñista, hizo un pronunciamiento este sábado a través de sus redes sociales, donde reiteró el mal manejo de la administración del presidente de Panamá Laurentino Cortizo durante la pandemia de COVID-19, y enumeró una serie de acciones conjuntas que, a su criterio, se deben adoptar.

Blandón aseguró que se ha ocultado información para no dejar en evidencia los errores, "en el camino el gobierno perdió credibilidad y legitimidad", destacando que las decisiones tomadas no solo no han sido efectivas en el control de los casos, sostiene que también ha incidido de forma negativa en el aspecto económico.

Publicidad

Cuestionó además el mensaje a la nación dado por el presidente Cortizo el pasado 2 de enero, "era la ocasión perfecta para llamar a la unidad y darle esperanzas al país con el inicio del nuevo año", expresó, asegurando que desperdició esta oportunidad. "Cuando necesitábamos un liderazgo que nos inspirara a través del ejemplo, que nos dijera la verdad, por dura que fuera, y que actuara con transparencia, el Presidente optó por el sectarismo partidista y por ocultarnos información, con tal de no aceptar los errores cometidos, como el pago atrasado de la vacuna".

Precisamente en su mensaje, Blandón pidió que se dé prioridad y se considere como una meta nacional la vacunación masiva, y que se sume al sector privado en este proceso. Además recomendó eliminar las "campañas de autobombo" y en su lugar enfocarlo en prevención; instalar una comisión independiente al Gobierno para la fiscalización de los procesos de compra directa; instalar una mesa con fuerzas políticas y económicas para presentar, en un plazo de dos meses, un plan consensuado de rescate de la economía; entre otros.

"Panamá, no tengo la menor duda, se va a levantar, con o sin ayuda del Gobierno".

MENSAJE AL PAÍS (Parte1)| Al inicio de la pandemia Panamá apoyo y respetó las normas necesarias para combatir la pandemia, muchos hicimos propuestas de buena fe, pero nos dejaron claro que no estamos en el mismo barco. #PanamaPodemos pic.twitter.com/pAWYqGuRkY — Panameñistas (@panamenistas) 9 de enero de 2021