RI • 14 Ene 2021 - 09:38 AM

Si bien el Ministerio de Salud de Panamá había anunciado la reapertura de playas y ríos para el 15 de marzo, el Decreto Ejecutivo N° 62 promulgado este miércoles indica que estos lugares permanecen abiertos.

El Artículo 14 establece que “solo durante los días de cuarentena total, se prohíbe el acceso y uso de parques, plazas, estadios, gimnasios y áreas abiertas, así como playas, ríos y balnearios públicos”.

Sobre este tema se refirió el Dr. Leonardo Labrador, jefe de Epidemiología del Minsa en entrevista ofrecida a RPC Radio, quien explicó "con relación a las playas, los cercos (sanitarios) se han mantenido, y la cuarentena solamente aplica en Herrera, las playas de las otras provincias que no tienen la restricción de la cuarentena, excepto los fines de semana, pueden utilizar las playas siempre y cuando sea en el horario permitido, que no sea de toque de queda o que no sea pues los fines de semana".

El Minsa estableció para todo el país un toque de queda de 9:00 p.m. a 4:00 a.m. Actualmente solo la provincia de Herrera tiene medida de cuarentena total de lunes a domingo, con movilidad reducida en días de semana. Mientras que las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Veraguas y Los Santos tienen cuarentena total el fin de semana.