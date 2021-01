Nimay González • 22 Ene 2021 - 04:03 PM

El presidente de la República, Laurentino Cortizo, indicó este viernes que se mantiene dando seguimiento a la ejecución de la aplicación de las vacunas contra la COVID-19 de la farmacéutica Pfizer recibidas el miércoles, y aseguró que hasta el momento se ha estado avanzando de acuerdo a las metas establecidas en la primera fase de vacunación.

"Los que me conocen saben que me disgusté bastante fuerte y fue notorio... Nadie puede saltarse las fases", manifestó el presidente Laurentino Cortizo, quien aseguró a los trabajadores en la primera línea de batalla contra el #COVID-19 que serán vacunados. #TReporta pic.twitter.com/JHOoVBW1QW — Telemetro Reporta (@TReporta) 22 de enero de 2021

“Yo le he estado dando seguimiento al tema de la ejecución de estas vacunas que han llegado, las más de 12 mil… y el avance es bien importante, y eso se debe a muchas cosas, a la mística del equipo de enfermeras y técnicos de este país, del PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), ese es un equipo que tiene mucha mística y se ha estado avanzando de una manera importante, es un ejercicio bien importante para esta primera fase, entonces yo me siento bien, ellos están avanzando de una manera acelerada, ya hoy llegó en la mañana temprano las vacunas para Chiriquí, Veraguas y Comarca, yo siento que vamos avanzando como se debe”, manifestó Cortizo.

Asimismo aseguró que la vacuna será aplicada a todo el personal que se encuentra en la primera línea de batalla contra el coronavirus, esto luego de que surgieran denuncias hechas por médicos intensivistas y otros, que señalaban que no estaban siendo tomados en cuenta.

“Ayer cuando escuche ese ruido, los que me conocen saben que me disguste bastante fuerte, el disgusto fue notorio en la mañana, sin embargo, quiero asegurarle a todos los que están en la primera línea, especialmente a los intensivistas, a todos los que están en tema de UCI, de semi intensivo, UCRE, que se les va a vacunar, lo que sí es imperante es que nadie puede saltarse las fases, nadie… no voy a permitir que nadie abuse de todo lo que se ha programado, no quiero entrar en detalles pero yo creo que ayer se sentaron las pautas para que las personas sepan que aquí el juega vivo termina siendo juega muerto, no hay margen para ningún tipo de juega vivo, ni para el Presidente de la República, ni para su esposa, ni para sus hijos, ni para sus familiares, para nadie, entonces a todos esos intensivistas, las enfermeras que están en esa primera línea, les aseguramos su vacuna”, recalcó.

En el caso específico de Pfizer, indicó que se el equipo está pendiente del avance de la optimización de la fábrica, especialmente la ubicada en Bélgica, para ver qué tan pronto se puede realizar la entrega de un segundo lote de vacuna, para seguir avanzando con las fases establecidas.