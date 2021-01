Nimay González • 29 Ene 2021 - 02:11 PM

Las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa) y los estamentos de seguridad se reunieron este viernes con el objetivo de coordinar las acciones frente al incremento de los visitantes a las playas y balnearios de la provincia de Chiriquí.

El objetivo de esta coordinación es garantizar que los personas que acudan a estos sitios cumplan con las medidas de bioseguridad establecidas para evitar la propagación de contagios de la COVID-19.

La doctora Gladys Novoa, directora regional de Salud en Chiriquí, detalló que las autoridades se apegarán a dar cumplimiento al horario establecido de 6:00 a.m. a 4:00 p.m., verificar que la burbuja familiar no supere las siete personas y que no se consuman bebidas alcohólicas.

Al mismo tiempo recalcó Que serán enérgicos en hacer cumplir las normas de bioseguridad y para ello hacen el llamado a la comunidad para evitar aglomeraciones en estos sitios.

“Mantener las medidas de seguridad significa que mantener una burbuja no mayor de 7 al ingresar a estas áreas, no pueden llevar bebidas alcohólicas, deben mantenerse dentro de su burbuja cuando estén en esas áreas y el equipo de los estamentos de seguridad, nuestro equipo de bioseguridad van a estar atentos para hacer las intervenciones necesarias y las inspecciones y los recorridos constantes”, detalló Novoa.