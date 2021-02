Nimay González • 10 Feb 2021 - 09:52 AM

La abogada Martha Luna, especialista en temas tributarios, señaló este miércoles que cuando se habla de realizar una reforma fiscal, no necesariamente se hace referencia a un aumento de impuestos, sino que abarca otros aspectos.

“Cuando se habla de reforma fiscal todos tendemos a pensar que se está hablando de aumento de impuestos, no necesariamente en una reforma fiscal se ven aumentos de impuestos, en una reforma fiscal vez distintos temas. Es una necesidad que tiene el país desde hace varios años, tú ves en todos los corrillos, en todos los medios, en todos los tuit, chat, gente quejándose de que hay gente que no paga impuesto, todas estas personas que no pueden ser contempladas en algún momento porque no hay una legislación pertinente que las alcanza, entrarían en este momento a ser sujeto a una revisión”, explicó Luna en el programa Radiografía que se transmite por ECOTV y RPC Radio.

Señaló que desde hace varios años en Panamá se ha requerido de llevar adelante una reforma fiscal integral, sin pensar inmediatamente en aumento, tomando en cuenta que el actual ordenamiento tributario fiscal del país no contempla varios aspectos y no regula algunas actividades.

“Lo que hay que estar pendientes es que en la reforma se contemplen aquellas actividades que han escapado al control fiscal y que deben ser incluidas, una reforma fiscal también incluye suministrar las herramientas tecnológicas y legales a la institución para poder buscar la recaudación que se requiere”, indicó.

Añadió que la reforma fiscal también haría que haya equidad fiscal para que el que más gana más pague y el que menos gane se pueda acoger a los beneficios que la ley le otorga para poder desarrollarse, además le pondría topes al Gobierno con relación a cuánto puede endeudar y a los que se puede llegar.

“Hoy se requiere la reforma inclusive para cubrir lo que tanto critican los diputados, que si Uber paga, que si el otro paga, todo eso tiene que ser contemplado en una legislación, no hay legislación para algunas cosas, y no es solamente pasar la ley, porque si pasas la ley y no adecuamos todo el sistema tributario es por gusto, tienes una ley que no puede llevarte a la recaudación, entonces la mejor manera es una reforma fiscal integral”, recalcó.

Por su parte, el director General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas, Publio De Gracia, aseguró mediante su cuenta de Twitter que el Gobierno Nacional no tiene previsto realizar un aumento de los impuestos (ITBMS).

A este respecto, el presidente del partido Panameñista y excandidato presidencial, José Isabel Blandón, manifestó que el tema de aumento del ITBMS será puesto en el tapete por el Gobierno en algún momento, debido a que “hay una crisis financiera ahora mismo, el Gobierno no está reduciendo gastos y la única opción que le va a quedar es seguir pidiendo prestado o aumentar impuestos, y el Fondo Monetario Internacional, así como lo ha hecho con Costa Rica, eventualmente nos va a decir a nosotros si ustedes quieren dinero tienen que hacer lo que dijo el ministro, reformas estructurales, eso es un eufemismo, una palabra para esconder aumento de impuestos”.

Las reacciones surgen luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, manifestará durante su comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional, que se plantean la posibilidad de realizar ajustes fiscales, lo cual ha generado múltiples reacciones.