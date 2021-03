Linda Batista • 5 Mar 2021 - 10:29 AM

La mañana de este viernes Luis Enrique Martinelli Linares, en compañía de su abogado Denis Cuesy, acudió a la sede del Tribunal Quinto de Sentencia Penal para conocer los motivos por los cuales Estados Unidos lo requiere en extradición.

#CasoMartinelli Luis Enrique Martinelli Linares se presenta a sede de Tribunal Quinto de Sentencia Penal para escuchar los motivos por los cuales Estados Unidos lo requiere en extradición. @CanalAntigua pic.twitter.com/uakupqRxcx — Sergio Osegueda (@Sosegueda2287) 5 de marzo de 2021

Cuesy presentó dos incidentes de recusación ante el Tribunal, la primera porque previamente los jueces emitieron una opinión que indica que Luis Enrique no tiene inmunidad; y la segunda alegando que los jueces "no garantizan la independencia del proceso".

Ambas recusaciones fueron rechazadas dado que el Tribunal Quinto afirma no hay interés en el caso, no obstante, da trámite a la misma para que la Sala Primera de Apelaciones decida si pueden o no conocer el caso.

Luis Enrique y su hermano Ricardo Martinelli Linares, son acusados por Estados Unidos de conspirar para cometer el delito de lavado de dinero y por ocultar información sobre blanqueo de capitales y supuesto uso de dineros obtenidos a través de lavado de activos, relacionados con la constructora brasileña Odebrecht.

En septiembre de 2020, Estados Unidos formalizó la solicitud de extradición de ambos hermanos, quienes tienen 8 meses de estar en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, en ciudad de Guatemala, tras ser detenidos en el Aeropuerto Internacional La Aurora.

Los Martinelli Linares han interpuesto recursos legales ante el Organismo Judicial guatemalteco para intentar impedir su traslado al país norteamericana, sin embargo han sido rechazados.

#CasoMartinelli @MPguatemala se opone a que se detenga la audiencia y asegura que la sala de apelaciones ya resolvió que el tribunal es competente para conocer el proceso. Tribunal se retira a deliberar. @CanalAntigua pic.twitter.com/gfFQvMAifl — Sergio Osegueda (@Sosegueda2287) 5 de marzo de 2021

#CasoMartinelli Tribunal Quinto de Sentencia indica que al no existir un amparo provisional que detenga el proceso la audiencia debe continuar. @CanalAntigua pic.twitter.com/pUWMRnB1Xe — Sergio Osegueda (@Sosegueda2287) 5 de marzo de 2021