Nimay González • 15 Mar 2021 - 07:41 PM

Stewart Tuttle, encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos (EEUU) en Panamá, negó este lunes que actualmente haya o se vaya a establecer una presencia militar en el Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan).

Explicó que el Croan es una organización netamente panameña, y que Estados Unidos únicamente está brindándole un apoyo y una asistencia técnica a las autoridades de Panamá.

“El Croan es una iniciativa netamente panameña, la idea salió de panameños, serán panameños los que trabajan en el Croan, simplemente lo apoyamos porque creemos que es una buena idea, y los estamentos de seguridad panameña vinieron a nosotros para solicitar esa ayuda, así que damos equipo, apoyo en asistencia técnica y capacitación, pero para estar completamente claro no habrá ninguna presencia militar estadounidense en ese Croan, eso no se contempla, no será necesario”, expresó Tuttle.

Añadió que con este apoyo de EEUU, no se violan los tratados del Canal de Panamá. “Por nuestro entendimiento del Tratado del Canal no tiene nada que ver, no tiene ninguna violación, porque la institución del Croan es una institución panameña y no va a haber presencia militar estadounidense allí”, recalcó.

Agregó que las capacitaciones podrían ser dadas por personal militar u otros oficiales civiles, reiterando que pero “esas no son personas permanentes que trabajan allí en el mismo Croan, es parte de un intercambio que ya tenemos, que es un intercambio constante de información con nuestras contrapartes panameñas para ayudar en el esfuerzo compartido que tenemos de luchar contra la delincuencia, la pesca ilegal y de poder fortalecer nuestra capacidad conjunta de rescates en altamar”.

Cabe mencionar que el pasado 11 de febrero la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de Seguridad de Panamá (Minseg) firmaron un memorándum de entendimiento para mantener la asistencia del país norteamericano a los estamentos marítimos de seguridad panameños, con la dotación de equipos y capacitación técnica, formalizando el respaldo a iniciativas panameñas para fortalecer la seguridad regional.

Este domingo 14 de marzo, Severino Mejía, asesor de seguridad del Gobierno, enfatizó que este centro está conformado por miembros de la Fuerza Pública de Panamá (Servicio Nacional Aeronaval, Servicio Nacional de Fronteras y Policía Nacional), sin componentes extranjeros y no será un centro de avanzada operativo de Estados Unidos.

Por otro lado, detalló que para EEUU es importante que Panamá salga de la lista gris de GAFI, entidad que ha dado una serie de sugerencia sobre mejoras que puede hacer para poder fortalecer su capacidad de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, frente a lo cual el país norteamericano le ha dado al país una asistencia de unos tres millones de dólares para tocar esos temas y está contribuyendo con la Fuerza de Tarea contra el Lavado de Dinero, para ayudar a Panamá.

“El Grupo de Tarea contra Lavado de Dinero es algo creado específicamente para ayudar a Panamá a que pueda mostrar los logros necesarios para salir de la lista gris. Ese grupo de trabajo, son oficiales panameños, policías, fiscales y otros, con unos cuantos asesores nuestros expertos en FBI en estos temas, que pueden ayudar a crear casos concretos que se pueden judicializar y llevar adelante para lograr condenas y sentencias contra delincuentes, no simplemente delincuentes comunes sino los delincuentes que cometen lavado de dinero llevando camisa blanca y corbata, desde sus oficinas con ventanas grandes y vista al mar, esas son las condenas que se necesitan hacer para que Panamá demuestre a los de GAFI que toma en serio estos crímenes, y que hay consecuencias por violar esas leyes en Panamá”, expresó.