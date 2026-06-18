Muere conductor en hecho de tránsito registrado en Chiriquí

Un conductor perdió la vida en un accidente de tránsito registrado en el puente que conecta los distritos de Dolega y Boquete, en la provincia de Chiriquí.

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Las autoridades acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan determinar las causas del hecho.

Hasta el momento, no se han divulgado mayores detalles sobre las circunstancias que rodearon el siniestro vial. Personal de los organismos de emergencia y de las autoridades competentes atendieron la situación y realizaron el levantamiento del cuerpo.

Chiriquí suma 33 víctimas fatales por accidentes de tránsito

Con este nuevo caso, la provincia de Chiriquí registra 33 víctimas fatales por hechos de tránsito en lo que va del año 2026. Las estadísticas reflejan la preocupación de las autoridades por la cantidad de accidentes registrados en las carreteras de la provincia.

Un conductor falleció en un accidente de tránsito en el puente que divide los distritos de Dolega y Boquete. En lo que va del año se registran 33 víctimas fatales por hechos de tránsito en la provincia de Chiriquí. pic.twitter.com/DkiulDHxrK — Telemetro Reporta (@TReporta) June 18, 2026

Llamado a conducir con precaución

Las autoridades reiteran a los conductores la importancia de respetar las normas de tránsito, mantener velocidades adecuadas y evitar conductas de riesgo al volante.

Asimismo, recuerdan que la prudencia y el cumplimiento de las medidas de seguridad vial son fundamentales para prevenir accidentes y reducir la cifra de víctimas fatales en las vías del país.